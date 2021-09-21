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В Україні фіксують спалах захворюваності на COVID-19

В Україні фіксують спалах захворюваності на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. В Україні цього тижня Київська школи економіки вже констатує початок нового спалаху захворюваності на COVID-19. Про це пише УНН.

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“Зараз ми вже увійшли у“вибухові” темпи, співмірні з тими, що ми спостерігали і досі спостерігаємо у багатьох країнах Європи впродовж останніх трьох місяців”, – зазначає керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

Деталі

За останній тиждень кількість нових випадків в Україні зросла на 68%, тож за прогнозами KSE вже через тиждень захворюваність в країні буде переважати над середньоєвропейським рівнем у перерахунку на 100 тисяч населення.

Як зазначає Юрій Ганиченко, Україна поки ще перебуває на звичній одинадцятій сходинці за рівнем захворюваності серед великих країн Європи, але вже наступного тижня вона найімовірніше потрапить у першу десятку та навіть “може досягти першої п’ятірки “антилідерів”. Коефіцієнт виявлення випадків в Україні суттєво погіршується останніми тижнями – зараз країна вже вийшла на 9,1% (учора – ще 8,6%) і наближається до граничного значення у 10%.

Якщо минулого тижня в країні констатували близько 1000 госпіталізацій за добу, то цього тижня середня кількість добових госпіталізацій вже складає 1500. За оцінками Центру економіки охорони здоров’я, зростання рівня госпіталізацій відбуватиметься і надалі.

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