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В Украине дадут определение "антисемитизму": ВР поддержала законопроект

Киев • УНН

 • 15777 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 3 июня, приняла в первом чтении проект закона № 2797 по предотвращению героизации военных преступников и легализации нацизма. Решение поддержало 252 народных депутата, передает корреспондент УНН.

В Украине дадут определение "антисемитизму": ВР поддержала законопроект

Детали

Законопроект, в частности, дает определение понятию “антисемитизм”. Так, согласно документу, “антисемитизмом в Украине” признается “определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним”.

Проявлениями антисемитизма, согласно тексту законопроекта, являются:

  • возражения в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядах;
  • высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и таких, что озблобляют, заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
  • умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) из-за антисемитизма;
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение, мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения из-за антисемитизма;
  • проявление антисемитизма в отношении лиц не еврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;
  • призывы к антисемитизму.

Документом также определяется, что антисемитизм, его проявления в Украине запрещаются.

Предполагается, что лица, виновные в нарушении требований этого законодательства, несут гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с законом.

Отметим, что, согласно выводам главного научно-экспертного управления, в проекте закона, исходя из его названия и преамбулы, предлагается урегулировать вопрос предотвращения и противодействия антисемитизму в Украине.

“Однако анализ положений законопроекта позволяет констатировать отсутствие новелл, которые бы касались непосредственно предотвращения этого явления”, — отмечают в ГНЭУ.

Также эксперты советуют обратить внимание на терминологические и редакционные недостатки законопроекта. В частности, неудачной представляется редакция термина “антисемитизм в Украине” как “определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним”. Дефиниция этого термина не содержит присущих юридической терминологии признаков однозначности и не в полной мере отражает сущность указанного понятия, отмечают в ГНЭУ.

Эксперты обратили внимание на определение термина “антисемитизм”, который приводится в “Словаре терминов, используемых Советом Европы в сферах молодежной политики, прав человека и неформального образования” и определяется, как “страх, ненависть, обида, подозрительность, предвзятость, дискриминация или несправедливое отношение к людям еврейского происхождения или тем, кто исповедует иудаизм”.

Добавим

Посольство Израиля в Украине уже несколько раз призывало украинское правительство принять определение “антисемитизма” Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA).

Стоит отметить, IHRA имеет следующее определение: “Антисемитизм — это определенное восприятие евреев, которое может быть выражено как ненависть к евреям. Риторические и физические проявления антисемитизма направлены на еврейских или нееврейских людей и/или их собственность, на еврейские общественные учреждения и религиозные объекты”.

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