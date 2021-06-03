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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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В Україні дадуть визначення "антисемітизму": ВР підтримала законопроект

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у четвер, 3 червня, ухвалила в першому читанні проект закону № 2797 щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму. Рішення підтримало 252 народні депутати, передає кореспондент УНН.

В Україні дадуть визначення "антисемітизму": ВР підтримала законопроект

Деталі

Законопроект, зокрема, дає визначення поняттю “антисемітизм”. Так, згідно з документом, "антисемітизмом в Україні" визнається "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Проявами антисемітизму, згідно з текстом законопроекту, є:

  • заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
  • заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
  • висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
  • публічні висловлювання, пов’язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
  • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
  • виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
  • умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
  • умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;
  • прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;
  • заклики до антисемітизму.

Документом також визначається, що антисемітизм, його прояви в Україні забороняються.

Передбачається, що особи, винні у порушенні вимог цього законодавства, несуть цивільну-правову, кримінальну відповідальність згідно із законом.

Зауважимо, що, згідно з висновками головного науково-експертного управління, у проекті закону, виходячи з його назви та преамбули, пропонується унормувати питання запобігання та протидії антисемітизму в Україні.

“Проте аналіз положень законопроекту дозволяє констатувати про відсутність новел, які б стосувалися безпосередньо запобігання цьому явищу”, — зазначають у ГНЕУ.

Також експерти радять звернути увагу на термінологічні та редакційні вади законопроекту. Зокрема, невдалою вбачається редакція терміну “антисемітизм в Україні” як “певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них”. Дефініція цього терміну не містить притаманних юридичній термінології ознак однозначності та не повною мірою відображає сутність означеного поняття, зазначають у ГНЕУ.

Експерти звернули увагу на визначення терміну “антисемітизм”, що наводиться в “Словнику термінів, які використовує Рада Європи у сферах молодіжної політики, прав людини та неформальної освіти” та визначається, як “страх, ненависть, образу, підозрілість, упередженість, дискримінацію чи несправедливе ставлення до людей єврейського походження або тих, хто сповідує іудаїзм”.

Додамо

Посольство Ізраїлю в Україні вже декілька разів закликало український уряд ухвалити визначення "антисемітизму" Міжнародного альянсу пам’яті жертв Голокосту (IHRA).

Варто відзначити, IHRA має наступне визначення: “Антисемітизм — це певне сприйняття євреїв, яке може бути виражено як ненависть до євреїв. Риторичні і фізичні прояви антисемітизму направлені на єврейських або неєврейських людей і/або їх власність, на єврейські громадські установи та релігійні об’єкти”.

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