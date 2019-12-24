В Украине 51% семей не имеют ни одного компьютера - исследование

"О количестве техники на семью в Украине. Ни одного компьютера - 51%, один компьютер имеют - 45,6%. Ни одного ноутбука не имеют 49,4%, а один имеют - 42,7%", - отметила Ионан.

Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.

Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, цифровые навыки 53% украинцев ниже среднего уровня.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, со следующего года каждый украинец сможет бесплатно получать цифровое образование.