В Украине 51% семей не имеют ни одного компьютера - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Украине в 51% семей нет ни одного компьютера, а 49,4% не имеют ни одного ноутбука. Об этом заявила во время презентации результатов социологического исследования цифровой грамотности украинцев замминистра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, передает корреспондент УНН.
"О количестве техники на семью в Украине. Ни одного компьютера - 51%, один компьютер имеют - 45,6%. Ни одного ноутбука не имеют 49,4%, а один имеют - 42,7%", - отметила Ионан.
Добавим, исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых от 18 до 70 лет. Выделялись также такие сегменты: люди с недостатками слуха, молодежь.
Напомним, по словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, цифровые навыки 53% украинцев ниже среднего уровня.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, со следующего года каждый украинец сможет бесплатно получать цифровое образование.