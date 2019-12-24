В Україні 51% сімей не мають жодного комп’ютера – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні у 51% сімей немає жодного комп’ютера, а 49,4% не мають жодного ноутбука. Про це заявила під час презентації результатів соціологічного дослідження цифрової грамотності українців заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, передає кореспондент УНН.
"Про кількість техніки на сім’ю в Україні. Жодного комп’ютера - 51%, один комп’ютер мають – 45,6%. Жодного ноутбуку не мають 49,4%, а один мають – 42,7%", - зазначила Іонан.
Додамо, дослідження охоплювало всю територію України, на окупованих територіях дослідження проводилося виключно у містах, не охоплювало села. Вік опитуваних від 18 до 70 років. Виокремлювалися також такі сегменти: люди з вадам слуху, молодь.
Нагадаємо, за словами Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, цифрові навички 53% українців нижче середнього рівня.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, з наступного року кожен українець зможе безкоштовно отримувати цифрову освіту.