В Украину прибыл министр обороны Литвы: он уже встретился с Зеленским

В Украину прибыл министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас, который уже успел встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на литовского министра пишет [LRT, передает УНН.

Детали

Следует заметить, что это первый визит министра в Украину на своей должности.

Визит уже начался, я только что встретился с президентом Зеленским. У нас была конструктивная и хорошая встреча, и мы продолжим работу. Я представил весь наш пакет поддержки, хочу сказать, что он больше, чем мы планировали, и будет еще больше - мы будем искать все пути и возможности для его дальнейшего увеличения - рассказал министр обороны Литвы.

По его словам, он также представил Зеленскому планы Литвы по развертыванию боевых беспилотников и коалиции по разминированию.

"Рассчитываем на продолжение плодотворного сотрудничества в оборонной сфере" - Шмыгаль встретился с президентом Литвы

По его словам, он также представил Зеленскому планы Литвы по развертыванию боевых беспилотников и коалиции по разминированию.

Я также представил идею программы беспилотников, в рамках которой мы создадим собственную промышленность, но нам еще нужно разобраться с правовыми рамками, и будем поставлять беспилотники украинцам, которые потом будут испытываться на поле боя - заявил Кащюнас.

Дополнение

В Офисе президента Украины рассказали, что Зеленский отметил важность дальнейшего лидерства Литвы в международной коалиции по разминированию и развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Спасибо за вашу поддержку, за все, что вы делаете с начала полномасштабной войны. Знаю, что наши команды работают над документом о гарантиях безопасности. Ожидаем, что он заложит новую основу для усиления защиты наших государств - подчеркнул Зеленский.

Во время встречи также обсудили дальнейшую всестороннюю поддержку со стороны Литвы, в частности по подготовке украинских военнослужащих и реализации реабилитационных программ для раненых защитников.

Также глава государства подчеркнул, для Украины важно принятие странами-партнерами решений относительно своевременной и беспрепятственной поставки крайне необходимых видов техники, вооружения и боеприпасов.

Напомним

Премьер-министр Литовской Республики Ингрид Шимоните заявила, что Литва вскоре закупит около 3 тыс. FPV-дронов для Украины.