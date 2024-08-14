В Украине заработал Единый веб-портал вакансий в государственных медучреждениях

В Украине заработал Единый веб-портал вакантных должностей в государственных учреждениях здравоохранения. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

В ведомстве объяснили, что законодательство требует использовать его для проведения отбора на вакансии в государственных и коммунальных медучреждениях, в частности, при проведении конкурса на должность руководителя.

В то же время требование не распространяется на учреждения здравоохранения частной формы собственности, учреждения здравоохранения МВД, Минобороны, военных формирований, а также правоохранительных органов специального назначения.

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Благодаря порталу можно размещать объявления о вакансиях в медучреждениях, искать работу, подаваться на обнародованные позиции, размещать объявления о результатах проведенных конкурсов и тому подобное.

Единый вебпортал доступен по ссылке: medvacancy.moz.gov.ua.

Размещать информацию на портале могут руководители и уполномоченные лица учреждений здравоохранения, члены конкурсной комиссии, в состав которых входят представители органов управления. Эти лица должны пройти процедуру электронной идентификации и аутентификации и создать личный кабинет. Зарегистрироваться на сайте также могут и кандидаты на должности - отметили в Минздраве.

Информацию о вакантной должности в Единый веб-портал заведения здравоохранения должны подавать в течение 10 рабочих дней со дня ее образования или высвобождения.

В Минздраве подчеркивают, что пользование веб-порталом - бесплатное. Все информационные материалы и инструкции для различных категорий пользователей Единого веб-портала разосланы руководителям органов и учреждений здравоохранения.

Напомним

На Едином портале вакансий насчитывается 249 тыс. предложений работы. Наибольший спрос на работников сферы услуг, квалифицированных рабочих, профессионалов и специалистов.