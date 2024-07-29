Министерство экономики Украины представило новую онлайн платформу "Пульс", предназначенную для сбора отзывов от бизнеса о взаимодействии с государственными органами. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра экономики Юлии Свириденко.

Детали

По ее словам, на платформе "Пульс" можно будет увидеть объективную измерительную картину качества госуслуг и благодаря этому - эффективнее и быстрее реагировать на проблемы предпринимателей.

К примеру, вы обратились в налоговую, но вместо того, чтобы решить проблему, видите, что ваш вопрос блокируют. Сообщите на "Пульс". Или от вас требуют справку, которую мы уже давно отменили - сообщите на "Пульс". Или наоборот, видите хороший пример обслуживания - поделитесь на "Пульсе", возможно этот опыт удастся масштабировать - объясняет руководительница Минэкономики.

Сейчас платформа работает в режиме бета-тестирования, на этом этапе оценку можно будет поставить 22 госорганам и постепенно их количество будет увеличиваться. В частности, "Пульс" планируют интегрировать в большинство государственных услуг.

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Пользоваться платформой максимально просто - переходите на сайт, авторизуетесь, заполняете данные о себе или сразу можете оставить отзыв, например, сообщить о препятствиях, попросить о помощи, дать положительный отзыв или посоветовать как улучшить тот или иной сервис. Заполняешь соответствующую заявку и в личном кабинете можете отследить статус ее рассмотрения онлайн - рассказала Свириденко.

Она пояснила, что запрос будут обрабатывать различные органы власти, которых касается вопрос. Впоследствии ответ на запрос поступит также в личный кабинет.

Заявление ляжет также в основу так называемого Entrepreneur Satisfaction Score (Индекс удовлетворенности предпринимателей). Чтобы мы могли в режиме онлайн отслеживать изменение в бизнес-климате страны - добавила министр экономики Украины.

Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине стартовали программы поддержки граждан и бизнеса для усиления энергонезависимости и установления альтернативных источников энергии.

Уже выдан первый заем бизнесу на установку солнечной электростанции и первые кредиты физическим лицам для установления альтернативных источников энергии.