В Украине за сутки произошел 371 природный пожар - ГСЧС
Киев • УНН
В Украине за сутки возник 371 пожар на площади 275,15 га. Больше всего пожаров в Одесской (36), Харьковской (35) и Киевской (32) областях. На Днепропетровщине ликвидировано 102 пожара в экосистемах.
В Украине за сутки возник 371 пожар на площади 275,15 га, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
"Всего по Украине возник 371 пожар, общей площадью 275,15 га. В тройке "лидеров" Одесская область - 36 пожаров (12,5 га) Харьковская - 35 (29,07 га) и Киевская области - 32 (7,66 га)", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.
При этом указано, что в экосистемах Днепропетровщины ликвидировали за прошедшие сутки 102 пожара. Горела сухая трава (84 пожара), леса (4 пожара) и мусор (14 возгораний). Общая площадь уничтоженных огнем экосистем составляет более 85 га.
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