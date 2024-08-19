В Украине за сутки произошел 371 природный пожар - ГСЧС

В Украине за сутки возник 371 пожар на площади 275,15 га, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

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"Всего по Украине возник 371 пожар, общей площадью 275,15 га. В тройке "лидеров" Одесская область - 36 пожаров (12,5 га) Харьковская - 35 (29,07 га) и Киевская области - 32 (7,66 га)", - говорится в сообщении ГСЧС в Telegram.

При этом указано, что в экосистемах Днепропетровщины ликвидировали за прошедшие сутки 102 пожара. Горела сухая трава (84 пожара), леса (4 пожара) и мусор (14 возгораний). Общая площадь уничтоженных огнем экосистем составляет более 85 га.

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