Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС

Япония закупит в Украине технику для нужд гуманитарного разминирования, которую планирует передать Госслужбе чрезвычайных ситуаций. Об этом заявили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что японское агентство международного сотрудничества (JICA) заказало изготовление 12 микроавтобусов у украинского предприятия «Черкасский автобус». Технику планируют передать для нужд ГСЧС в ноябре этого года.

Также JICA заказала у компании «ТРАНС-АВТО-Д» изготовление 8 прицепов для перевозки машин для разминирования.

На украинских предприятиях прицепы монтируют на грузовики компании IVECO, после чего их передают саперам ГСЧС. Четыре таких грузовика Госслужба по чрезвычайным ситуациям получила в июле, передача еще четырех планируется на сентябрь - резюмировали в министерстве.

В ведомстве добавили, что заказанная техника является частью более широкого пакета поддержки JICA для ГСЧС в рамках долгосрочного сотрудничества.

Японія і Камбоджа розміновуватимуть Україну

Дополнение

Япония является одним из ключевых партнеров Украины в гуманитарном разминировании. Объем финансирования проектов по противоминной деятельности в Украине составляет более 70 миллионов долларов - отметили в Минэкономики.

Как пояснили в министерстве, эти средства в основном идут на закупку оборудования и техники и развитие способности сферы противоминной деятельности в Украине.

В частности, в июле Япония передала ГСЧС четыре машины для разминирования

Напомним,

Япония планирует предоставить Украине кредит в размере 3,3 млрд долларов в рамках пакета финансовой поддержки от стран «Группы Семи» на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет поступлений от замороженных российских активов.