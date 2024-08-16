Япония закупит в Украине технику для гуманитарного разминирования, которую передаст ГСЧС
Киев • УНН
Япония заказала 12 микроавтобусов и 8 прицепов у украинских производителей для ГСЧС. Техника является частью пакета поддержки JICA для разминирования Украины, общий объем финансирования которого превышает $70 млн.
Япония закупит в Украине технику для нужд гуманитарного разминирования, которую планирует передать Госслужбе чрезвычайных ситуаций. Об этом заявили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что японское агентство международного сотрудничества (JICA) заказало изготовление 12 микроавтобусов у украинского предприятия «Черкасский автобус». Технику планируют передать для нужд ГСЧС в ноябре этого года.
Также JICA заказала у компании «ТРАНС-АВТО-Д» изготовление 8 прицепов для перевозки машин для разминирования.
На украинских предприятиях прицепы монтируют на грузовики компании IVECO, после чего их передают саперам ГСЧС. Четыре таких грузовика Госслужба по чрезвычайным ситуациям получила в июле, передача еще четырех планируется на сентябрь
В ведомстве добавили, что заказанная техника является частью более широкого пакета поддержки JICA для ГСЧС в рамках долгосрочного сотрудничества.
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Дополнение
Япония является одним из ключевых партнеров Украины в гуманитарном разминировании. Объем финансирования проектов по противоминной деятельности в Украине составляет более 70 миллионов долларов
Как пояснили в министерстве, эти средства в основном идут на закупку оборудования и техники и развитие способности сферы противоминной деятельности в Украине.
В частности, в июле Япония передала ГСЧС четыре машины для разминирования
Напомним,
Япония планирует предоставить Украине кредит в размере 3,3 млрд долларов в рамках пакета финансовой поддержки от стран «Группы Семи» на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет поступлений от замороженных российских активов.