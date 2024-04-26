В Украине вскоре может исчезнуть Жилищный кодекс

Верховная Рада в ближайшее время планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об изменениях в закон о десоветизации законодательства Украины относительно жилищной политики (№10097), пишет УНН.

Детали

В пояснительной записке к проекту отмечается, что по результатам проработки вопроса разработки нового Жилищного кодекса выявлено, что:

80% положений действующей редакции Жилищного кодекса не соответствуют требованиям сегодняшнего дня и большинство его положений подлежат отмене;

имеющиеся различия в подходах формирования направлений жилищной политики Украины и стран ЕС;

значительные масштабы разрушенного жилищного фонда и внутреннее перемещение граждан требуют разработки нового жилищного законодательства с учетом лучших практик и опыта стран ЕС, наработки действенных инструментов решения жилищных вопросов граждан, а также замены подходов обеспечения жильем граждан Украины.

Учитывая это, правительству в течение одного года со дня вступления в силу этого документа, в случае его принятия, будет поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона "Об основных принципах жилищной политики", который заменит Жилищный кодекс.

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