В Украине внедрят электронную информационную систему, которая обеспечит прозрачное регулирование оборота медицинского каннабиса на каждом из его этапов. Ожидается, что система заработает в октябре 2024 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Сообщается, что соответствующее постановление сегодня приняло правительство.

«Документом также утвержден порядок функционирования электронной системы, который предусматривает, что все операции с медицинским каннабисом должны фиксироваться и учитываться в течение следующего дня после их осуществления. Речь идет о более 30 видах операций по более чем 10 объектам учета. Среди прочего в системе будет фиксироваться производство семян медицинского каннабиса, посев, клонирование, посадка растений и посадочного материала, отправка образцов на лабораторное исследование, сбор растений, перевозка, покупка, изготовление лекарств, уничтожение отходов, отпуск в аптеке и тому подобное. Учету будут подлежать семена, посадочный материал, растения, внутриаптечные заготовки, лекарства, отходы и т.д.», - говорится в сообщении.

Кроме того, напомним, все виды деятельности, связанные с медицинским каннабисом, будут лицензироваться.

«Разрешение на использование медицинского каннабиса в Украине - это забота о качестве жизни пациентов и одновременно большая ответственность для государства. Поэтому мы вводим современную электронную систему, которая будет обеспечивать беспрецедентный уровень прозрачности оборота медицинского каннабиса - от семени и до отходов. Каждое растение каннабиса, каждая изготовленная из него единица продукта будет иметь уникальный идентификатор, что обеспечит полный контроль над их оборотом и позволит нам гарантировать качество и безопасность лекарств, а также исключить их несанкционированный оборот», - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что при необходимости в Украине смогут отследить путь продукта от производителя к пациенту и выявить возможные нарушения с помощью электронных инструментов.

«Владельцем и администратором электронной системы будет Гослекслужба. Однако будет обеспечен обмен данными между ней и другими государственными системами и реестрами. Зарегистрироваться и пользоваться системой смогут субъекты учета (лицензиаты), уполномоченные лица Гослекслужбы, Минздрава, Нацполиции и СБУ. Доступ к системе будет бесплатным, круглосуточным и будет осуществляться с использованием квалифицированной электронной подписи», - информирует Минздрав.

Также сообщается, что постановление об электронной информационной системе учета каннабиса вступает в силу 16 августа 2024 года. Ожидается, что система заработает в октябре 2024 года.

В Минздраве отметили, что использование каннабиса в немедицинских (рекреационных) целях по-прежнему остается под запретом. Лекарства на основе каннабиса пациент сможет получить в соответствии с медицинскими показаниями, исключительно по назначению врача и по электронному рецепту.

Парламент легалізував медичний канабіс

Дополнение

Кабинет министров Украины исключил каннабис, его смолу, экстракты и настойки из перечня особо опасных веществ.