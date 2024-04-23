В Украине выделят еще более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций

Кабинет министров сегодня выделяет еще более 8 млрд грн на строительство фортификаций. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Путем перераспределения расходов госбюджета сегодня более 8 млрд грн выделяем на строительство фортификаций. Таким образом, только с начала 2024 года на укрепление оборонительных рубежей мы направили почти 38 млрд грн. И на этом не собираемся останавливаться - сообщил Шмыгаль.

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По его словам, задача власти - создать надежный оборонительный вал, который защитит воинов и даст больше преимущества украинской армии на поле боя.

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