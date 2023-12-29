В Украине утвердили 97% местных бюджетов - Минфин

В Украине утверждено уже 97% местных бюджетов, сообщили в пятницу в Минфине, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 29 декабря 2023 года в Минфине имеется информация об утверждении 1545 бюджетов, что составляет 97% от их общего количества (1597)", - говорится в сообщении.

В частности, как сообщается, утверждены:

- 24 областные бюджеты и бюджет города Киева;

- 117 районных бюджетов (не утверждены - 2);

- 1391 бюджет территориальных общин (не утвержден - 47);

- 12 бюджетов районов в городах (не утверждены - 3).

"По состоянию на сегодня в полном объеме утверждены местные бюджеты Луганской, Николаевской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей", - отметили в ведомстве.

И отметили, что "с целью полноценного функционирования учреждений бюджетной сферы, непрерывного предоставления ими услуг потребителям, органам местного самоуправления необходимо принять меры по ускорению процесса утверждения местных бюджетов и представления информации об их утверждении в Минфин с помощью ИАС "LOGICA".

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