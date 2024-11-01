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Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине создадут Совет Координационного штаба по вопросам военнопленных

В Украине создадут Совет Координационного штаба по вопросам военнопленных

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Кабмин внес изменения в постановление о создании Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. Предусмотрено формирование межведомственных позиций и создание региональных представительств.

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которыми предусмотрено создание Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Мельничук сообщил, что внесены изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 «О создании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными».

«Предусмотрено создание Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с целью формирования согласованных межведомственных позиций стратегического характера по вопросам деятельности Координационного штаба», - написал Мельничук.

По его словам, также предусмотрено создание в составе Координационного штаба группы ведения переговорного процесса, образование региональных представительств (региональных рабочих групп) Координационного штаба, а также Общественного совета при Координационном штабе как действенного инструмента влияния общественности на процесс обмена военнопленными.

россияне создают фейковые копии Координационного штаба: родных военнопленных предупредили о мошенниках10 сентября 2024, 18:01 • 30858 просмотров

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