В Украине создадут Совет Координационного штаба по вопросам военнопленных
Киев • УНН
Кабмин внес изменения в постановление о создании Совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. Предусмотрено формирование межведомственных позиций и создание региональных представительств.
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, которыми предусмотрено создание Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Мельничук сообщил, что внесены изменения в постановление КМУ от 11.03.2022 N 257 «О создании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными».
«Предусмотрено создание Совета Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с целью формирования согласованных межведомственных позиций стратегического характера по вопросам деятельности Координационного штаба», - написал Мельничук.
По его словам, также предусмотрено создание в составе Координационного штаба группы ведения переговорного процесса, образование региональных представительств (региональных рабочих групп) Координационного штаба, а также Общественного совета при Координационном штабе как действенного инструмента влияния общественности на процесс обмена военнопленными.
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