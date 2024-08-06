В Украине создадут реестр угроз химической безопасности и будут проводить мониторинг

В Украине создадут реестр угроз химической безопасности и будут проводить системный мониторинг, сообщили в Минсреды во вторник, пишет УНН.

Детали

"В Украине создадут реестр угроз химической безопасности и будут проводить системный мониторинг. Кабинет министров Украины одобрил Порядок осуществления мониторинга угроз химической безопасности и выявления их источников", - говорится в сообщении.

Указано, что документ разработан во исполнение евроинтеграционных обязательств Украины и для продолжения реформы национальной системы химической безопасности.

Мониторинг будет осуществлять Минсреды для оперативного выявления существующих и потенциальных угроз. При этом будут анализироваться данные об объемах производства или импорта химических веществ в Украине и уровень их опасности, информация об изготовленных или ввезенных на нашу территорию новых химических веществ, по которым не проведена оценка рисков, данные официальной государственной статистики. Сведения о каждой выявленной угрозе будут вноситься в соответствующий реестр, который будет работать в круглосуточном режиме - рассказала заместитель министра Елена Крамаренко.

По ее словам, потенциальными источниками угрозы химической безопасности может быть и неподобающее использование в промышленности технологий или низкий уровень осведомленности персонала об опасности, которую представляют химические вещества. Поэтому такие объекты также будут подлежать мониторингу.

В реестр, как сообщается, будет вноситься информация о каждой выявленной угрозе, ее источнике, а также меры, которые необходимо осуществить для минимизации рисков и сроки их выполнения.

Ежегодно, как отмечается, по результатам мониторинга будет готовиться отчет, где также будут указаны предложения по усилению мер безопасности. Такой документ будут обнародовать на сайте Минсреды, а также направлять в Службу безопасности Украины.

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