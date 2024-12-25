В Украине со следующего года будут новые тарифы на почтовые марки: какие цены

Укрпочта с 1 января 2025 года меняет стоимость почтовых марок, маркированных конвертов с буквенными номиналами, что связано с повышением стоимости услуг пересылки письменной корреспонденции, сообщили в компании, пишет УНН.

Детали

"В связи с повышением с 1 января 2025 г. стоимости услуг по пересылке письменной корреспонденции одновременно изменится и стоимость почтовых марок и маркированных конвертов с буквенными номиналами, а также продукции по проекту "Собственная марка", - сообщили в Укрпочте.

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