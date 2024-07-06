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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине работают над новой морской стратегией и вскоре ее утвердят на СНБО - Зеленский

В Украине работают над новой морской стратегией и вскоре ее утвердят на СНБО - Зеленский

Киев  •  УНН

6 июля 2024, 16:31  •  14971 просмотра

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Президент Зеленский объявил, что Украина завершает работу над новой Морской стратегией, чтобы консолидировать свои интересы и возможности на море, гарантируя, что страна сможет защитить свои морские интересы и интересы союзников после того, как доминирование России в Черноморском регионе было разрушено войной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе над новой Украинской морской стратегией и заверил - вскоре документ будет утвержден на СНБО, передает УНН.

Работаем над новой стратегией для нашего государства на море - Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО - сейчас идет финализация ее пунктов 

- сообщил Зеленский во время видеообращения.

Он подчеркнул, что "война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать".

"Мы закрепляем наши интересы, учитываем новые технологические возможности Украины и новые наши отношения с партнерами. Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасностные структуры и оборонная промышленность - государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы", - резюмировал Зеленский.

В ВМС подтвердили атаку ВСУ воинскую часть рф в Ейске: уничтожено более сотни российских дронов24 июня 2024, 17:42 • 40348 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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