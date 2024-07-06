В Украине работают над новой морской стратегией и вскоре ее утвердят на СНБО - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о работе над новой Украинской морской стратегией и заверил - вскоре документ будет утвержден на СНБО, передает УНН.

Работаем над новой стратегией для нашего государства на море - Украинской морской стратегией. Вскоре эта стратегия будет утверждена на СНБО - сейчас идет финализация ее пунктов - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Он подчеркнул, что "война изменила расстановку сил во всем нашем Черноморском регионе, и российский флот в этой акватории больше никогда не будет доминировать".

"Мы закрепляем наши интересы, учитываем новые технологические возможности Украины и новые наши отношения с партнерами. Украина всегда теперь будет таким государством, которое способно защищать собственные интересы на море, транспортные артерии и интересы наших союзников и партнеров. Благодарен всем нашим людям, которые это обеспечивают. ВМС Украины, все задействованные оборонные и безопасностные структуры и оборонная промышленность - государственные и частные компании, которые работают ради украинской силы", - резюмировал Зеленский.

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