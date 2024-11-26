В Украине открывают продажу билетов на новые поезда: куда можно поехать
Киев • УНН
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по новому графику движения-2025. С 15 декабря доступны билеты на большинство внутренних маршрутов, включая новые направления в Солотвино, Ясини и Рахов.
В Украине открывают продажу билетов на поезда нового графика движения-2025, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.
Детали
«Сегодня, 26 ноября, открыта продажа билетов на большинство новых поездов, разработанных специалистами железной дороги для 2025 года», - сообщили в УЗ.
Отмечается, что с 15 декабря можно приобрести билеты на большинство поездов внутреннего сообщения, в частности на новый поезд №83/84 Киев - Солотвино.
С 27 ноября, как сообщается, откроется продажа на поезда, которые будут курсировать с 16 декабря.
- №145/146 Харьков - Черновцы
- №33/34 Кривой Рог - Ясиня
- №125/126 - 129/130 Кременчуг, Полтава - Ужгород
- №61/62 Днепр - Рахов
«Билеты, как всегда, можно приобрести в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов», - указали в УЗ.
Продажа билетов на поезда №9/10 Киев - Будапешт и дополнительное сообщение Варшава - Рава-Русская - Львов - Черновцы, как сообщается, будет доступна позже.
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