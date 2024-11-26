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В Украине открывают продажу билетов на новые поезда: куда можно поехать

В Украине открывают продажу билетов на новые поезда: куда можно поехать

Киев  •  УНН

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Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по новому графику движения-2025. С 15 декабря доступны билеты на большинство внутренних маршрутов, включая новые направления в Солотвино, Ясини и Рахов.

В Украине открывают продажу билетов на поезда нового графика движения-2025, сообщили в Укрзализныце во вторник, пишет УНН.

Детали

«Сегодня, 26 ноября, открыта продажа билетов на большинство новых поездов, разработанных специалистами железной дороги для 2025 года», - сообщили в УЗ.

Отмечается, что с 15 декабря можно приобрести билеты на большинство поездов внутреннего сообщения, в частности на новый поезд №83/84 Киев - Солотвино.

С 27 ноября, как сообщается, откроется продажа на поезда, которые будут курсировать с 16 декабря.

  • №145/146 Харьков - Черновцы
  • №33/34 Кривой Рог - Ясиня
  • №125/126 - 129/130 Кременчуг, Полтава - Ужгород
  • №61/62 Днепр - Рахов

«Билеты, как всегда, можно приобрести в приложении Укрзализныци, на сайте и в кассах вокзалов», - указали в УЗ.

Продажа билетов на поезда №9/10 Киев - Будапешт и дополнительное сообщение Варшава - Рава-Русская - Львов - Черновцы, как сообщается, будет доступна позже.

Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом21 нояб. 2024, 11:30 • 15638 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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