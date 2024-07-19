Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры обновляет форму билета на автобусные маршруты. Изменения вступят в силу 19 октября, отменяя требования к цвету и размеру билета, но сохраняя обязательные реквизиты.
В Украине обновляют форму билета на автобусы, сообщили в пятницу в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.
Детали
"Изменена форма билета на автобусные маршруты. Теперь билет может быть произвольной формы, главное - чтобы были отражены основные атрибуты, в которых нуждаются пассажиры и которые требует профильное законодательство", - отметили в министерстве со ссылкой на соответствующий приказ
В силу изменения вступают через три месяца со дня официальной публикации - то есть 19 октября. "За это время перевозчики смогут подготовиться к использованию обновленной формы билета", - отметили в ведомстве.
"Следующий шаг - это утвердить технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда таким образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Для этого мы должны провести детальный скрининг таких систем, которые уже работают в регионах, и разработать оптимальную модель для использования органами местного самоуправления и перевозчиками", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.
Как сообщается, среди основных изменений:
Электронные билеты на общественный транспорт закрепили в законодательстве5 июня 2024, 11:16 • 13910 просмотров