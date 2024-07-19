В Украине обновляют форму билета на автобусы, сообщили в пятницу в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Изменена форма билета на автобусные маршруты. Теперь билет может быть произвольной формы, главное - чтобы были отражены основные атрибуты, в которых нуждаются пассажиры и которые требует профильное законодательство", - отметили в министерстве со ссылкой на соответствующий приказ

В силу изменения вступают через три месяца со дня официальной публикации - то есть 19 октября. "За это время перевозчики смогут подготовиться к использованию обновленной формы билета", - отметили в ведомстве.

"Следующий шаг - это утвердить технические требования к автоматизированным системам учета оплаты проезда таким образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Для этого мы должны провести детальный скрининг таких систем, которые уже работают в регионах, и разработать оптимальную модель для использования органами местного самоуправления и перевозчиками", - отметил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Как сообщается, среди основных изменений:

отменена норма относительно цвета и размера билета, тарифных зон, в зависимости от вида сообщения. Теперь не имеет значения, какого цвета и размера будет билет - главное наличие обязательных элементов;

определены обязательные реквизиты - это информация о маршруте, стоимость проезда, регистрационный номер билета, время и дату отправления и прибытия рейса, информация о перевозчике и операторе автоматизированной системы учета оплаты проезда (в случае ее введения), данные о страховании. Также среди обязательных реквизитов - срок/срок действия билета, если на маршруте действует автоматизированная система учета оплаты проезда;

урегулировано понятие формы электронного билета в соответствии с действующим законом, вступившим в силу 28 июня. Также, обновленный приказ определяет, что электронный билет может быть на телефоне или любом другом цифровом гаджете и является равноценным напечатанному билету.

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