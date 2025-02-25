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В Украине на 27% выросло количество усыновлений: сколько детей нашли семьи

В Украине на 27% выросло количество усыновлений: сколько детей нашли семьи

Киев  •  УНН

 • 8054 просмотра

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В 2024 году в Украине усыновлено 1270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

По состоянию на конец 2024 года в Украине было усыновлено 1 270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Этот показатель вырос на 27% по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил председатель Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали 

«По оперативным данным областных служб по делам детей, по состоянию на конец 2024 года усыновлено 1 270 детей-сирот  и детей лишенных родительской опеки по решению судебных органов. 

Показатель усыновленных детей в 2024 году вырос на 27 и более процентов, по сравнению с 2023 годом», - отметил Добромильский.

По его словам, во многих странах, где начинались войны, такой процесс был приостановлен. В Украине же этот процесс динамично развивается, и многие семьи реально изъявляют желание усыновить детей, а также их поддерживать.

Кроме того, он отметил, что из 15 021 ребенка, который может быть усыновлен, уже 11 052 устроены в семейные формы воспитания. Количество кандидатов на усыновление до конца 2024 года составляет 2 399 человек, большинство из которых стремятся усыновить детей до 5 лет.

Напомним 

Ранее УНН писал, что в Украине продолжается реформа системы ухода и поддержки детей, направленная на укрепление семей и предотвращение разлучения детей с родными, а также обеспечение детей, которые в этом нуждаются, семейными формами воспитания.

В частности, Координационный центр по развитию семейного воспитания и ухода за детьми непосредственно сотрудничает с 10 демонстрационными регионами Украины, которые получают поддержку в реализации реформы системы ухода и поддержки детей. В рамках Реформы уже осуществили сбор данных о положении детей и семей с детьми и провели ситуационный анализ на областном и местном уровнях в каждой из 86 общин. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
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