В Україні на 27% зросла кількість усиновлень: скільки дітей знайшли родини

Станом на кінець 2024 року в Україні було усиновлено 1 270 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей показник зріс на 27% порівняно з 2023 роком. Про це повідомив голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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"За оперативними даними обласних служб у справах дітей, станом на кінець 2024 року усиновлено 1 270 дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування за рішенням судових органів.

Показник усиновлених дітей у 2024 році зріс на 27 і більше відсотків, в порівнянні з 2023 роком", — зазначив Добромільський.

За його словами, в багатьох країнах, де починалися війни, такий процес був призупинений. В Україні ж цей процес динамічно розвивається, і багато сімей реально виявляють бажання усиновити дітей, а також їх підтримувати.

Крім того, він наголосив, що з 15 021 дитини, яка може бути усиновлена, вже 11 052 влаштовані до сімейних форм виховання. Кількість кандидатів на усиновлення до кінця 2024 року складає 2 399 осіб, більшість з яких прагнуть усиновити дітей до 5 років.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в Україні триває реформа системи догляду та підтримки дітей, спрямована на зміцнення сімей та запобігання розлученню дітей з рідними, а також забезпечення дітей, які цього потребують, сімейними формами виховання.

Зокрема, Координаційний центр з розвитку сімейного виховання та догляду дітей безпосередньо співпрацює із 10 демонстраційними регіонами України, які отримують підтримку в реалізації реформи системи догляду та підтримки дітей. У рамках Реформи вже здійснили збір даних про становище дітей та сімей з дітьми та провели ситуаційний аналіз на обласному та місцевому рівнях в кожній з 86 громад.