В Украине могут упростить ввоз хлопчатника. Он является необходимым для производства пороха

На одном из ближайших заседаний Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который предусматривает упрощение процедур ввоза и оборота на территории Украины сортов хлопчатника, который является важным сырьем для производства пороха. Об этом пишет УНН со ссылкой на повестку дня ВР.

Детали

Согласно законопроекту №10427-1, предусматривается упрощение процедуры ввоза и обращения на территории Украины сортов хлопчатника. Хлопчатник можно будет ввозить без проведения квалификационной экспертизы и проведения сертификации.

В пояснительной записке указывается, что законопроект предусматривает создание благоприятных условий для обращения семян лучших сортов хлопчатника в Украине, а также для поддержки восстановления важной отрасли сельского хозяйства с целью обеспечения ресурсных потребностей отечественной промышленности, прежде всего на период военного положения и в течение трех лет со дня его завершения или отмены.

Справочно

Хлопчатник - род многолетних растений семейства мальвовых. Растение является важным сырьем для производства пороха.

Напомним

Существует глобальный дефицит боеприпасов из-за нехватки пороха, вызванной повышенным спросом во время войны в Украине, что делает закупку снарядов очень сложной.