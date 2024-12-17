В Украине хотят запретить блокировку счетов операторов критической инфраструктуры: уже подготовлен проект закона

Подготовлен законопроект о запрете блокировки счетов операторов критической инфраструктуры, в частности, на территории боевых действий в период действия военного положения. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время заседания Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей, передает УНН.

Кулеба прокомментировал вопрос о задолженности за потребленную электроэнергию и газ, что вызывает постоянно блокирование счетов и арест имущества операторов критической инфраструктуры в Донецкой области, из-за чего не хватает собственных средств у операторов критической инфраструктуры для первоочередных расчетов.

Начальник Покровской городской военной администрации Покровского района Донецкой области Сергей Добряк призвал обратить внимание на разблокирование счетов критической инфраструктуры и в дальнейшем не блокировать их хотя бы до конца военного положения.

"Министерство развития громад и территорий подготовило проект закона, где соответствующие изменения предусматривают, в частности, в период действия военного положения на территории боевых действий, а также на территориях определенных Кабмином, запрет любых действий, которые будут блокировать счета. Сейчас этот законопроект находится в правительстве, после этого мы его передадим в парламент", - сказал Кулеба.

Президент Владимир Зеленский добавил, что проследит, чтобы этот законопроект был поддержан.

"Мы сделаем так, чтобы ускорить голосование за этот закон, также я прослежу, чтобы он был поддержан", - сказал Зеленский

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