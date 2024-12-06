Из-за срыва отопительного сезона в Кривом Роге открыли уголовное дело
Киев • УНН
В Кривом Роге начато уголовное производство из-за срыва отопительного сезона, без тепла остаются 443 дома. Ремонтные работы продолжают 66 бригад.
В Кривом Роге без отопления остаются 443 дома, из-за срыва отопительного сезона. в городе открыто уголовное дело. об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в пятницу, 6 декабря, передает УНН.
По факту срыва отопительного сезона в Кривом Роге открыто уголовное производство, ведется расследование
По его словам, сейчас отопление получают 1513 домов в городе. Впрочем без тепла остаются еще 443 жилых домов, из них 245 отопление не подавалось с начала отопительного сезона, а 198 временно отключены для устранения потерь теплоносителя.
В городе продолжают работу 66 ремонтных бригад, в том числе привлеченных из других городов и регионов.
Напомним
23 ноября Алексей Кулеба заявлял, что все дома в Кривом Роге подключат к отоплению до 8 декабря.
Абоненты не должны получить платежки за непредоставленные услуги по теплоснабжению. Платежки за это время должны быть нулевыми.