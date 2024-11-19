В Украине должен быть выполнен проект по установке рамок металлоискателей в школах и общественных зданиях - Зеленский
Киев • УНН
Президент объявил о новом проекте безопасности по установке рамок металлоискателей в школах и общественных зданиях. Чиновники и местные власти должны представить четкие сроки реализации этой инициативы.
В Украине должен быть выполнен проект по установке рамок металлоискателей на входе в школах, других образовательных учреждениях и общественных зданиях. Чиновники, областная власть и местное самоуправление должны представить четкие сроки реализации этого проекта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский выступая в парламенте во время представления «Плана устойчивости», передает УНН.
Детали
Об этом Зеленский сказал рассказывая о шестом пункте «Плана устойчивости» - «Безопасность».
Хочу отметить принципиально важный и довольно простой проект, который должен быть выполнен по всей Украине, - это рамки металлоискателей на входе в школы, все другие образовательные учреждения, общественные здания. Это буквально одна из основ культуры безопасности. Чиновники, областная власть и местное самоуправление должны представить четкие сроки реализации этого проекта ради безопасности украинцев
Дополнение
МВД сообщало, что до конца 2024 года инспекторы Службы образовательной безопасности появятся у 2 тысяч школ.
Металлоискатели, рамки и работник полиции: в образовательных учреждениях усилят безопасность7 дек. 2023, 14:19 • 30093 просмотра