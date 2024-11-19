В Украине должен быть выполнен проект по установке рамок металлоискателей в школах и общественных зданиях - Зеленский

В Украине должен быть выполнен проект по установке рамок металлоискателей на входе в школах, других образовательных учреждениях и общественных зданиях. Чиновники, областная власть и местное самоуправление должны представить четкие сроки реализации этого проекта. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский выступая в парламенте во время представления «Плана устойчивости», передает УНН.

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Об этом Зеленский сказал рассказывая о шестом пункте «Плана устойчивости» - «Безопасность».

Хочу отметить принципиально важный и довольно простой проект, который должен быть выполнен по всей Украине, - это рамки металлоискателей на входе в школы, все другие образовательные учреждения, общественные здания. Это буквально одна из основ культуры безопасности. Чиновники, областная власть и местное самоуправление должны представить четкие сроки реализации этого проекта ради безопасности украинцев