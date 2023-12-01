В Украине дали старт "Дія.Офис" для госслужащих

Кабинет министров Украины принял постановление, которое позволяет запустить сервис Дія.Офіс для чиновников. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Кабинет министров принял постановление, которое позволяет запустить сервис Дія.Офіс для чиновников. Наша цель - через цифровизацию повысить эффективность работы госслужбы - написал Федоров.

Работники госучреждений смогут в Дія:

- иметь электронное удостоверение госслужащего;

- проводить опросы и пользоваться сервисами, которые повысят эффективность коммуникации;

- авторизоваться на корпоративных ресурсах с помощью Дія.Підпис - это повысит безопасность доступа к важным документам или файлам.

"Кроме того, через Дія.Офіс можно будет просмотреть информацию о структуре госорганов и ответственных за направления. Это увеличит прозрачность их работы", - сообщил Федоров.

По его словам, в будущем в Дія.Офіс будет информация по целям каждого министерства и Правительства в целом. Также в планах запустить на основе приложения сервис, где будет оценка эффективности и КРІ для каждого госслужащего - так общество сможет оценить и эффективность его работы, и актуальность целей.

"Для реализации проекта не будут выделять дополнительные бюджетные средства. Программное обеспечение делают при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и при содействии "Проекта поддержки Дія", который Программа развития ООН в Украине (UNDP) реализует при финансировании Правительства Швеции", - отметил Федоров.

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