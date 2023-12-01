В Украине дали старт "Дія.Офис" для госслужащих

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  167251 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  162432 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  148798 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  143965 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  165063 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  223816 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  198259 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  211470 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  200604 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  178961 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  42676 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
  •  22371 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
  •  21511 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
  •  20610 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Новости по теме

В Украине дали старт "Дія.Офис" для госслужащих

Кабинет министров Украины принял постановление о запуске цифрового сервиса для чиновников "Дія. Офіс", призванного повысить эффективность государственной службы.

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В Украине дали старт "Дія.Офис" для госслужащих

Обвиняют в коррупции: впервые за 20 лет из Палаты представителей США исключили конгрессмена

Джордж Сантос, республиканец из Нью-Йорка, был исключен из Палаты представителей из-за обвинений в мошенничестве и краже личных данных. 311 членов Палаты проголосовали за его исключение. Его уход сужает республиканское большинство, и в феврале ожидаются внеочередные выборы, чтобы заполнить его место.

Новости Мира •   •  22881 просмотра
Обвиняют в коррупции: впервые за 20 лет из Палаты представителей США исключили конгрессмена

Спасатели сняли видеоролик для детей о безопасности в темное время суток

ГСЧС выпустила видеоролик, в котором советует детям носить светлую одежду со светоотражателями и пользоваться фонариками в темное время суток для улучшения видимости на дороге, а следовательно, безопасности передвижения. В видео отмечается опасность быть незамеченными водителями.

Общество •   •  24271 просмотра
Спасатели сняли видеоролик для детей о безопасности в темное время суток

Блинкен обвинил в нарушении перемирия ХАМАС, который не выполнил обязательств и обстрелял Израиль ракетами

Госсекретарь США Блинкен заявил, что ХАМАС нарушил перемирие, атаковав Иерусалим и не освободив заложников, что привело к возобновлению боевых действий со стороны Израиля.

Война •   •  33459 просмотра
Блинкен обвинил в нарушении перемирия ХАМАС, который не выполнил обязательств и обстрелял Израиль ракетами

Встреча с послами в аэропорту "Борисполь": говорили о десятом пункте Формулы мира Зеленского и завершении войны

Андрей Ермак обсудил с иностранными дипломатами последний пункт мирного плана Украины, направленный на обеспечение справедливого и длительного мира, с акцентом на коллективные действия и гарантии безопасности для Украины. Во время встречи в аэропорту "Борисполь" прозвучали призывы к соблюдению международного права и мирных планов.

Война •   •  33554 просмотра
Встреча с послами в аэропорту "Борисполь": говорили о десятом пункте Формулы мира Зеленского и завершении войны

Елка для Львова: кто и почему решил подарить львовянам рождественское дерево во время войны

Супруги из Белогорщи, Иосиф и Галина Панасы, подарили Львову 20-летнюю 14-метровую елку, чтобы вселить надежду во время войны. Срезка, транспортировка и установка елки также были осуществлены для города бесплатно.

Общество •   •  24558 просмотра
Елка для Львова: кто и почему решил подарить львовянам рождественское дерево во время войны

Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом

Первая леди Украины Елена Зеленская назвала принудительный вывоз украинских детей в россию актом геноцида и призвала международное сообщество не игнорировать агрессию. Она выразила надежду на создание коалиции, которая поможет вернуть украинских детей из россии.

Общество •   •  30001 просмотра
Первая леди Украины дала интервью азиатским медиа: Зеленская назвала принудительный вывоз детей в россию геноцидом

Глава ЕС говорит, что блок уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной

ЕС уже имеет соглашение, которое облегчает сотрудничество с Украиной; любое решение относительно членства Украины в ЕС будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в декабре, заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель.

Экономика •   •  37300 просмотра
Глава ЕС говорит, что блок уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной

На Тернопольщине рейсовый автобус столкнулся со "скорой": травмирована фельдшерка

В Тернопольской области автобус с 14 пассажирами столкнулся с каретой скорой помощи; спасатели высвободили травмированного фельдшера, которого затем госпитализировали.

Общество •   •  26918 просмотра
На Тернопольщине рейсовый автобус столкнулся со "скорой": травмирована фельдшерка

Военным медикам представили нового командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил генерал-майора Анатолия Казмирчука как нового командующего Медицинских сил, отметив внедрение стандартов НАТО и цифровых систем в военной медицине. Министр ожидает от него решения существующих проблем, а также гарантированной поддержки на переходный период.

Война •   •  31894 просмотра
Военным медикам представили нового командующего Медицинских сил ВСУ генерал-майора Анатолия Казмирчука