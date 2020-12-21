В УАФ отчитались о рабочих визитах Павелко в Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 57016 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 91139 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 165982 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 171357 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 375614 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 220020 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 492466 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348189 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228877 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251213 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
78%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 78884 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 74761 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 61845 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 24643 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 34097 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 132299 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 120590 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 209693 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 375563 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 492440 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 25129 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 35493 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43202 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 72837 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94479 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В УАФ отчитались о рабочих визитах Павелко в Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области

Киев • УНН

 • 13439 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко совершил рабочие поездки в Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

В УАФ отчитались о рабочих визитах Павелко в Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области

В каждой из областей Павелко подвел итоги футбольного года.

Так, негативно пандемия covid-19 повлияла на развитие футбола в Днепропетровской области. Несмотря на это, областной ассоциации удалось продолжить реализацию основных программ, в частности, по развитию женского и массового футбола, популяризации футбола среди девушек, уроков футбола в школах, формированию реестра игроков и поклонников футбола всех категорий, отметил Павелко.

"В области продолжается реализация проекта UEFA GROW, который из-за пандемии COVID-19 продлен до весны 2021 года, а положительный опыт программы в будущем можно будет распространить на другие регионы", - говорится в сообщении.

Во время поездки в Кировоградскую область Павелко посетил тренировочные базы двух клубов Украинской Премьер-лиги - ФК "Ингулец" Петрово и ФК "Александрия". В Петрово Президент УАФ вместе с первым вице-президентом УАФ Вадимом Костюченко и председателем Кировоградской областной ассоциации футбола Виктором Бессмертным побывали на строительстве нового стадиона "Ингулец Арена".

"Благодарен руководству "Ингула" за такой весомый вклад в развитие спортивной инфраструктуры и искренне желаю местным болельщикам в будущем наслаждаться на поле новой арены футболом самого высокого качества", - прокомментировал итоги инспекции строительства "Ингулец Арены" президент УАФ.

Также руководитель Украинской ассоциации футбола посетил базу ФК "Александрия". Там он встретился с почетным президентом клуба, членом исполкома областной ассоциации футбола Сергеем Кузьменко.

Кроме того, делегация из УАФ и представители КОАФ посетили футбольную базу ДЮФК "Аметист".

"Во время посещения области президент УАФ вручил награды и отличия представителям местной футбольной общественности за прекрасную работу в 2020 году, а также передал в подарок мячи и сувениры для маленьких футболистов Кировоградской области", - рассказали в УАФ.

В Запорожской области Павелко проинспектировал еще один спортивный объект - стадион в городе Камышеваха. Реконструкция этой арены реализуется в рамках общегосударственной программы "Большая стройка", а ее завершение планируется в первой половине 2021 года.

После инспекции стадиона в Камышевахе в новом офисе Запорожской областной ассоциации футбола состоялось рабочее совещание президента УАФ с руководителем региональной ассоциации Виктором Межейко и общение с футбольным активом Запорожья.

"В рамках визита Андрей Павелко вручил награды и отличия представителям футбольного сообщества области за активное участие и весомый вклад в развитие и популяризацию футбола в регионе", - проинформировали в УАФ.

Как писал УНН, Президент УАФ озвучил намерение провести в Александрии матчи юношеских сборных.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59