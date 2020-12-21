В УАФ отчитались о рабочих визитах Павелко в Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко совершил рабочие поездки в Днепропетровскую, Запорожскую и Кировоградскую области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
В каждой из областей Павелко подвел итоги футбольного года.
Так, негативно пандемия covid-19 повлияла на развитие футбола в Днепропетровской области. Несмотря на это, областной ассоциации удалось продолжить реализацию основных программ, в частности, по развитию женского и массового футбола, популяризации футбола среди девушек, уроков футбола в школах, формированию реестра игроков и поклонников футбола всех категорий, отметил Павелко.
"В области продолжается реализация проекта UEFA GROW, который из-за пандемии COVID-19 продлен до весны 2021 года, а положительный опыт программы в будущем можно будет распространить на другие регионы", - говорится в сообщении.
Во время поездки в Кировоградскую область Павелко посетил тренировочные базы двух клубов Украинской Премьер-лиги - ФК "Ингулец" Петрово и ФК "Александрия". В Петрово Президент УАФ вместе с первым вице-президентом УАФ Вадимом Костюченко и председателем Кировоградской областной ассоциации футбола Виктором Бессмертным побывали на строительстве нового стадиона "Ингулец Арена".
"Благодарен руководству "Ингула" за такой весомый вклад в развитие спортивной инфраструктуры и искренне желаю местным болельщикам в будущем наслаждаться на поле новой арены футболом самого высокого качества", - прокомментировал итоги инспекции строительства "Ингулец Арены" президент УАФ.
Также руководитель Украинской ассоциации футбола посетил базу ФК "Александрия". Там он встретился с почетным президентом клуба, членом исполкома областной ассоциации футбола Сергеем Кузьменко.
Кроме того, делегация из УАФ и представители КОАФ посетили футбольную базу ДЮФК "Аметист".
"Во время посещения области президент УАФ вручил награды и отличия представителям местной футбольной общественности за прекрасную работу в 2020 году, а также передал в подарок мячи и сувениры для маленьких футболистов Кировоградской области", - рассказали в УАФ.
В Запорожской области Павелко проинспектировал еще один спортивный объект - стадион в городе Камышеваха. Реконструкция этой арены реализуется в рамках общегосударственной программы "Большая стройка", а ее завершение планируется в первой половине 2021 года.
После инспекции стадиона в Камышевахе в новом офисе Запорожской областной ассоциации футбола состоялось рабочее совещание президента УАФ с руководителем региональной ассоциации Виктором Межейко и общение с футбольным активом Запорожья.
"В рамках визита Андрей Павелко вручил награды и отличия представителям футбольного сообщества области за активное участие и весомый вклад в развитие и популяризацию футбола в регионе", - проинформировали в УАФ.
Как писал УНН, Президент УАФ озвучил намерение провести в Александрии матчи юношеских сборных.