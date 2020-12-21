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В УАФ прозвітували про робочі візити Павелка до Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко здійснив робочі поїздки у Дніпропетровську, Запорізьку та Кіровоградську області, передає УНН із посиланням на прес-службу УАФ.

В УАФ прозвітували про робочі візити Павелка до Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей

У кожній із областей Павелко підбив підсумки футбольного року.

Так, негативно пандемія covid-19 вплинула на розвиток футболу на Дніпропетровщині. Попри це, обласній асоціації вдалося продовжити реалізацію основних програм, зокрема, з розвитку жіночого й масового футболу, популяризації футболу серед дівчат, уроків футболу в школах, формування реєстру гравців та шанувальників футболу всіх категорій, відзначив Павелко.

“В області триває реалізація проекту UEFA GROW, який через пандемію COVID-19 продовжено до весни 2021 року, а позитивний досвід програми в майбутньому можна буде поширити на інші регіони”, — йдеться у повідомленні.

Під час поїздки до Кіровоградської області Павелко відвідав тренувальні бази двох клубів Української Прем’єр-ліги — ФК “Інгулець” Петрове та ФК “Олександрія”. У Петровому президень УАФ разом із першим віце-президентом УАФ Вадимом Костюченком та головою Кіровоградської обласної асоціації футболу Віктором Безсмертним побували на будівництві нового стадіону “Інгулець Арена”.

“Вдячний керівництву „Інгульця“ за такий вагомий внесок у розвиток спортивної інфраструктури й щиро бажаю місцевим уболівальникам у майбутньому насолоджуватися на полі нової арени футболом найвищої якості”, — прокоментував підсумками інспекції будівництва “Інгулець Арени” президент УАФ.

Також керівник Української асоціації футболу відвідав базу ФК “Олександрія”. Там він зустрівся з почесним президентом клубу, членом виконкому обласної асоціації футболу Сергієм Кузьменком.

Крім того, делегація з УАФ та представники КОАФ відвідали футбольну базу ДЮФК “Аметист”.

“Під час відвідин області президент УАФ вручив нагороди та відзнаки представникам місцевої футбольної спільноти за чудову роботу у 2020 році, а також передав у подарунок м’ячі й сувеніри для маленьких футболістів Кіровоградщини”, — розповіли в УАФ.

У Запорізькій області Павелко проінспектував ще один спортивний об’єкт — стадіон в смт Комишуваха. Реконструкція цієї арени реалізується в рамках загальнодержавної програми “Велике будівництво”, а її завершення планується в першій половині 2021 року.

Після інспекції стадіону в Комишувасі в новому офісі Запорізької обласної асоціації футболу відбулася робоча нарада президента УАФ з керівником регіональної асоціації Віктором Межейком та спілкування з футбольним активом Запоріжжя.

“У межах візиту Андрій Павелко вручив нагороди та відзнаки представникам футбольної спільноти області за активну участь і вагомий внесок у розвиток та популяризацію футболу в регіоні”, — поінформували в УАФ.

Як писав УНН, Президент УАФ озвучив намір провести в Олександрії матчі юнацьких збірних.

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