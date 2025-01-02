В Турции предъявлены обвинения пятерым подозреваемым в связи с терактом в московском "Крокус Сити Холле"

Главная прокуратура Стамбула обвинила пятерых вероятных участников группировки «Исламское государство», которых подозревают в причастности к нападению на концертный зал «Крокус Сити Холл» под Москвой 22 марта 2024 года. Об этом сообщает Anadolu Ajansı, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что по данным следствия, обвиняемые - Хофизджон Усмонов, Мутеулло Асоев, Рахматулло Саликов, Мухаммадрахим Файзов и Хамза Мухаммед - поддерживали связь с нападавшими на «Крокус Сити Холл». Один из них якобы предлагал осуществить взрыв в соседнем торговом центре.

Обвинение предусматривает наказание от 7,5 до 15 лет заключения за членство в террористической организации, которой в Турции, как и во многих других странах, признано «Исламское государство». Известно, что Файзов является гражданином Таджикистана, а Усмонов жил в конспиративной квартире вместе с одним из подозреваемых в нападении, Шамсидином Фаридуни.

По версии следствия, Асоев со своего телефона предлагал организовать взрыв в торговом центре «Вегас» в Москве, обещав исполнителю транспортировку до белорусской границы, временное жилье и новые документы. Точное место происшествия в материалах не уточняется, но один из ТЦ «Вегас» расположен рядом с «Крокус Сити Холлом», - отмечает издание.



Позиция обвиняемых по этому делу остается неизвестной. В России, по сообщению ФСБ, задержаны более 20 человек, которым предъявлены обвинения в терроризме. После мартовского нападения и задержания выходцев из Центральной Азии в России активизировалась кампания против мигрантов.

Справка

В концертный зал «Крокус Сити Холла» под москвой, 22 марта 2024 года, ворвались вооруженные люди в камуфляже, далее произошел поджог здания.

Более десятка подозреваемых были арестованы, в том числе четверо нападавших, которые являются выходцами из центральноазиатской страны Таджикистана.

Соединенные Штаты заявили, что в начале марта публично и частным образом предупредили Россию о том, что экстремисты планируют нападение на концертный зал в москве.

Неназванные представители американской разведки заявили американским СМИ после массового убийства, что они предупредили рф, что ИГ планирует напасть именно на «Крокус Сити Холл». Но эти предупреждения рф отвергла. За три дня до нападения президент Путин обвинил Вашингтон в «шантаже» и попытке «запугать» россиян.

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