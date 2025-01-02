У Туреччині висунуто звинувачення п'ятьом підозрюваним у зв'язку з терактом у московському "Крокус Сіті Холлі"

Головна прокуратура Стамбула звинуватила п’ятьох ймовірних учасників угруповання "Ісламська держава", яких підозрюють у причетності до нападу на концертний зал "Крокус Сіті Хол" під Москвою 22 березня 2024 року. Про це повідомляє Anadolu Ajansı, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що за даними слідства, обвинувачені – Хофізджон Усмонов, Мутеулло Асоєв, Рахматулло Саліков, Мухаммадрахім Файзов і Хамза Мухаммед – підтримували зв’язок із нападниками на "Крокус Сіті Хол". Один із них нібито пропонував здійснити вибух у сусідньому торговому центрі.

Обвинувачення передбачає покарання від 7,5 до 15 років ув’язнення за членство в терористичній організації, якою в Туреччині, як і в багатьох інших країнах, визнано "Ісламську державу". Відомо, що Файзов є громадянином Таджикистану, а Усмонов мешкав у конспіративній квартирі разом із одним із підозрюваних у нападі, Шамсідіном Фарідуні.

За версією слідства, Асоєв зі свого телефону пропонував організувати вибух у торговому центрі "Вегас" у Москві, обіцявши виконавцю транспортування до білоруського кордону, тимчасове житло та нові документи. Точне місце події в матеріалах не уточнюється, але один із ТЦ "Вегас" розташований поруч із "Крокус Сіті Холлом", - зазначає видання.



Позиція обвинувачених у цій справі залишається невідомою. У Росії, за повідомленням ФСБ, затримано понад 20 осіб, яким висунули звинувачення у тероризмі. Після березневого нападу та затримання вихідців із Центральної Азії в Росії активізувалася кампанія проти мігрантів.

Довідка

У концертний зал "Крокус Сіті Холу" під москвою, 22 березня 2024 року, увірвалися озброєні люди в камуфляжі, далі стався підпал будівлі.

Більше десятка підозрюваних були заарештовані, в тому числі четверо нападників, які є вихідцями з центральноазіатської країни Таджикистану.

Сполучені Штати заявили, що на початку березня публічно і приватно попередили росію про те, що екстремісти планують напад на концертний зал у москві.

Неназвані представники американської розвідки заявили американським ЗМІ після масового вбивства, що вони попередили рф, що ІД планує напасти саме на "Крокус Сіті Холл". Але ці попередження рф відкинула. За три дні до нападу президент путін звинуватив Вашингтон у "шантажі" і спробі "залякати" росіян.

NYT: офіційні особи США підтвердили: за терактом у Москві стоїть ІДІЛ