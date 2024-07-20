В центре Киева неизвестные снесли дом конца XIX века. Полиция начала уголовное производство, изъяла технику и в рамках уголовного производства устанавливает обстоятельства инцидента, сообщили в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

«Вчера вечером в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные лица с помощью тяжелой строительной техники снесли дом, построенный в конце XIX века», - указали в полиции.

Как сообщается, на место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу. Обстоятельства сноса исторического здания в центре столицы полицейские устанавливают в рамках уголовного производства.

«Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее, решается вопрос о ее аресте. По данному факту следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство, начатое по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливаются», - отметили в полиции.