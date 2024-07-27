В столице Украины, на Майдане Независимости, возле торгового центра «Глобус» произошло серьезное ДТП. На данный момент известно о трех пострадавших. Передает УНН со ссылкой на официальную страницу ГУНП в г. Киеве.

Детали

В дорожно-транспортном происшествии в Киеве пострадали трое граждан.

Водитель внедорожника Audi двигаясь по улице Михайловской, не справился с управлением и совершил наезд на металлический забор. В результате ДТП телесные повреждения получили три человека. Это два пассажира автомобиля - молодые люди в возрасте 21-22 лет, а также пешеход - мужчина 1971 года рождения.

Пострадавших врачи госпитализировали в медицинские учреждения. Также правоохранители проверили 19-летнего водителя на состояние опьянения - прибор «Драгер» показал, что водитель внедорожника был трезвым.

Обстоятельства ДТП выясняются. Следователи продолжают работать на месте происшествия, решается вопрос правовой квалификации.

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