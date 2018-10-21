В Трускавце во время обрезки деревьев погиб человек

"20 октября в 16:30 ч. В г. Трускавец, по ул. Стуса В., 8, во время обрезки деревьев в ДОУ №2 "Елочка" был смертельно травмирован деревом (смерть до приезда скорой медицинской помощи) житель г. Трускавец 1967 года", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в ОГА отметили, что сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.



Напомним, вчера, 20 октября, во время сбора грибов в Харьковской области на двух мужчин упало дерево - один грибник погиб.



5 октября из-за смертельного травмирования женщины ветвью дерева, упавшей в результате обрезки деревьев в пгт Михайловка в Запорожье открыли уголовное производство.



Напомним, во Львовской области во время непогоды из дерева отломилась ветвь и смертельно травмировала мужчину.