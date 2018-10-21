В Трускавці під час обрізки дерев загинув чоловік

"20 жовтня о 16:30 год. у м. Трускавець, по вул. Стуса В., 8, під час обрізки дерев у ДНЗ №2 “Ялинка” був смертельно травмований деревом (смерть до приїзду швидкої медичної допомоги) мешканець м. Трускавець 1967 року народження", - йдеться у повідомленні відомства.

При цьому в ОДА зазначили, що наразі обставини події встановлюються.



Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, під час збирання грибів в Харківській області на двох чоловіків впало дерево – один грибник загинув.



5 жовтня через смертельне травмування жінки гілкою дерева, яка впала у результаті обрізки дерев у смт Михайлівка на Запоріжжі, відкрили кримінальне провадження.



Нагадаємо, у Львівській області під час негоди з дерева відламалася гілка та смертельно травмувала чоловіка.