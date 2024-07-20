Сетью распространили фото предполагаемого убийцы общественного деятеля Ирины Фарион. В Центре стратегических коммуникаций уверяют - это фейк, передает УНН.

Детали

Телеграмм-каналы распространили фотографию 21-летнего юноши, который якобы может быть убийцей экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион.

По данным Центра стратегических коммуникаций, эта информация является недостоверной.

Напомним

19 июля неизвестный стрелял в языковеда и профессора Львовской политехники Ирину Фарион. Женщину с ранением головы в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу.

В больнице Ирина Фарион умерла.

Полиция имеет несколько версий убийства языковеда Ирины Фарион, включая общественную, политическую деятельность и личную неприязнь. Правоохранители нашли гильзу после выстрела и не исключают "российский след" в преступлении.

На утро полицейские совместно с сотрудниками СБУ проводят комплекс мероприятий по задержанию злоумышленника, который застрелил Фарион. Правоохранители опрашивают очевидцев, проверяют информацию, изучают видео с камер наблюдения и осуществляют другие мероприятия для установления личности злоумышленника, его местонахождение.

Прощание с языковедом Ириной Фарион состоится 21 июля в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла во Львове, похороны состоятся на следующий день, 22 июля, похоронят общественного деятеля на Лычаковском кладбище во Львове.