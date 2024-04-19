В течение суток над Одесской областью уничтожили 4 разведывательных беспилотника рф

В течение суток украинская противовоздушная оборона уничтожила четыре российских дрона над Одесской областью. Об этом сообщает Воздушное командование "Юг", передает УНН.

Детали

В течение дня, 19 апреля 2024 года, в Одесской области воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 4 российских разведывательных БпЛА "Орлан-10". - резюмировали военные.

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В ведомстве рассказали, что ночью 19 апреля 2024 года в Одесской области противовоздушной обороной юга Украины уничтожено 4 крылатые ракеты и 3 ударных беспилотника "Shahed-136/131".

Напомним

Спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что днем, 19 апреля, россияне запустили четыре ракеты по портовой инфраструктуре Одесской области. Попали по объекту агропромышленного сектора.