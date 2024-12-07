В Тбилиси неизвестные в черном напали на журналистов и протестующих
Киев • УНН
В центре Тбилиси произошла серия нападений на журналистов и граждан, среди пострадавших - оператор, журналистка и актер. МВД Грузии открыло уголовное дело, нападавших сравнивают с "титушками".
В Тбилиси зафиксирована серия нападений на журналистов и граждан. об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
В столице Грузии произошло несколько нападений, в частности на съемочную группу телеканала TV Pirveli. Инциденты произошли в районе проспекта Руставели, где группы агрессивно настроенных мужчин в черной одежде атаковали представителей СМИ и протестующих.
Среди пострадавших-оператор, получивший серьезные травмы, а также журналистка, на которую напали во время выполнения профессиональных обязанностей. Фото и видео событий активно распространяются в социальных сетях, вызывая значительный резонанс в обществе.
Нападавших сравнивают с печально известными "титушками" - термином, который приобрел популярность во время протестов в Украине в 2014 году. Участников нападений в Тбилиси тоже связывают с попытками подавления протестов.
Министерство внутренних дел Грузии заявило об открытии уголовного дела, однако о задержанных пока не сообщается. Уполномоченный по правам человека призвал власти принять меры для обеспечения безопасности журналистов и граждан.
Среди пострадавших оказался и актер Гиорги Махарадзе, который, по информации местных СМИ, также подвергся нападению.
В Тбилиси силовики применяют дымовые шашки и водометы с целью разогнать протестующих1 дек. 2024, 04:59 • 19318 просмотров