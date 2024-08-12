В суд передали дело пособника в хищении 1,2 млн долл. Института титана

В суд направлено обвинительное заключение в отношении пособника в реализации преступной схемы завладения более 1,2 млн долл. США ГП "Государственный научно-исследовательский и проектный институт Титана", сообщает САП, пишет УНН.

Детали

"Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении пособника в реализации преступной схемы завладения более 1,2 млн долл. США ГП "Государственный научно-исследовательский и проектный институт Титана", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования установлено, что первый заместитель генерального директора государственного предприятия при пособничестве совладельца и президента оффшорной компании (Британские Виргинские острова) вопреки интересам государственного предприятия заключил агентское соглашение, приложение 1 к нему и подписал акты приемки, на основании которых перечислено более 1,2 млн долларов США за услуги и работы, которые не предоставлялись и не выполнялись.

"Часть этих средств лица перевели на счета еще одной компании, а другую - обвиняемый перечислил на счет своей жены в качестве вознаграждения за пособничество", - информирует САП.

В САП отметили, что 20 апреля 2022 года первому заместителю генерального директора ГП "Государственный научно-исследовательский и проектный институт Титана" Андрею Рачкову объявлен приговор, которым лицо приговорено к 10 годам лишения свободы.

Дополнение

19 июля 2019 года детективы НАБУ задержали экс-первого заместителя генерального директора государственного научно-исследовательского и проектного Института титана, а прокуроры САП сообщили о подозрении в нанесении 1,258 млн долл. США ущерба этому учреждению.

Дело в отношении бывшего первого заместителя генерального директора ГП "Государственный научно-исследовательский и проектный институт титана" было первым, которое САП и НАБУ направили в Антикоррупционный суд.