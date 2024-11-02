В столице Украины прогремели взрывы: работает ПВО

В Киеве были слышны взрывы. Об этом сообщает Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал граждан оставаться в укрытиях до завершения тревоги.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - подчеркнул Попко, предупреждая о возможных опасностях.

В Киеве прогремели взрывы