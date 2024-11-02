В столице Украины прогремели взрывы: работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве было прогремели взрывы.
В Киеве были слышны взрывы. Об этом сообщает Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко призвал граждан оставаться в укрытиях до завершения тревоги.
"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - подчеркнул Попко, предупреждая о возможных опасностях.
В Киеве прогремели взрывы13 сентября 2024, 22:54 • 41854 просмотра