В столице и Киевской области в следующие сутки ожидается значительный дождь и ветер

Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности на Киевщине: будет дождливо, порывы ветра днем достигнут 15-18 м/с. Об этом передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

21 апреля по г. Киеву и Киевской области ожидается значительный дождь. І уровень опасности, желтый - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра в следующие сутки будет: ветер северо-східний↙️, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. В Киеве ожидается ночью 5-7°, днем 7-9° тепла.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что в Украине объявлен І уровень опасности (желтый) из-за гроз и шквального ветра 15-20 м/с, которые ожидались в нескольких областях.

Непогода обесточила 36 населенных пунктов в 2 областях. В Харьковской области действуют почасовые графики отключения электричества. Украинцев призывают экономно потреблять электроэнергию с 19:00 до 22:00.