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В США запустили ракету-носитель "Антарес", которую разработали совместно с украинцами

В США запустили ракету-носитель "Антарес", которую разработали совместно с украинцами

Киев  •  УНН

 • 12975 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. 12 ноября 2017 года в 14 часов 20 минут по киевскому времени (7:00 14 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск модернизированной ракеты-носителя (РН) "Антарес", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГКАУ.

Сообщается, что PH предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию ​​(МКС), а также для запуска коммерческих i государственных космических aпapaтов. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень).

"Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало конструкторское бюро "Южное", изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ"(Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др", - говорится в сообщении.

PH "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию ​​3350 кг полезного груза, состоящий из оборудования, необходимого для работы на станции. Следует отметить, что это максимальный груз, который выводится на орбиту за все предыдущие миссии. Грузовой корабль этой миссии - SS Gene Cernan Cygnus - назван в честь астронавта Юджина "Джина" Сернан.

С низкой парковочной орбиты корабль Cygnus осуществит маневр перелета на орбиту МКС для стыковки. После стыковки и разгрузки Cygnus впервые будет использовано как пристройку орбитальной лаборатории для проведения экспериментов, демонстрирующих возможности системы Space Tango и Tangolab для научных исследований в условиях низкой гравитации.

Отстыковка Cygnus от МКС состоится через две недели, после чего от него будет обособленно 14 микроспутников Cubsats. На этом миссия будет завершена, а Cygnus выполнит безопасный спуск в атмосферу Земли и разрушится над Тихим океаном.

Это был седьмой пуск, который компания Orbital АТК осуществила по контракту с NASA. К концу 2018 планируется осуществить два пуска ракет-носителей "Антарес".

Как сообщал УНН, ракету-носитель с украинским двигателем запустили с космодрома во Французской Гвиане.

 

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