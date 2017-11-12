В США запустили ракету-носитель "Антарес", которую разработали совместно с украинцами
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. 12 ноября 2017 года в 14 часов 20 минут по киевскому времени (7:00 14 минут по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск модернизированной ракеты-носителя (РН) "Антарес", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГКАУ.
Сообщается, что PH предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также для запуска коммерческих i государственных космических aпapaтов. Ракета-носитель состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень).
"Основную конструкцию первой ступени PH "Антарес" разработало конструкторское бюро "Южное", изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-Аркос" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ"(Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и др", - говорится в сообщении.
PH "Антарес" вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию 3350 кг полезного груза, состоящий из оборудования, необходимого для работы на станции. Следует отметить, что это максимальный груз, который выводится на орбиту за все предыдущие миссии. Грузовой корабль этой миссии - SS Gene Cernan Cygnus - назван в честь астронавта Юджина "Джина" Сернан.
С низкой парковочной орбиты корабль Cygnus осуществит маневр перелета на орбиту МКС для стыковки. После стыковки и разгрузки Cygnus впервые будет использовано как пристройку орбитальной лаборатории для проведения экспериментов, демонстрирующих возможности системы Space Tango и Tangolab для научных исследований в условиях низкой гравитации.
Отстыковка Cygnus от МКС состоится через две недели, после чего от него будет обособленно 14 микроспутников Cubsats. На этом миссия будет завершена, а Cygnus выполнит безопасный спуск в атмосферу Земли и разрушится над Тихим океаном.
Это был седьмой пуск, который компания Orbital АТК осуществила по контракту с NASA. К концу 2018 планируется осуществить два пуска ракет-носителей "Антарес".
Как сообщал УНН, ракету-носитель с украинским двигателем запустили с космодрома во Французской Гвиане.