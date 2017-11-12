В США запустили ракету-носій "Антарес", яку розробили спільно з українцями

Повідомляється, що PH призначено для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС), а також для запуску комерційних i державних космічних aпapaтiв. Ракета-носій складається з двох ступенів та космічного вантажного корабля Cygnus (третій ступінь).

"Основну конструкцію першого ступеня PH "Антарес" розробило конструкторське бюро "Південне", виготовив Південний машинобудівний завод у кооперації з українськими підприємствами "Хартрон-АРКОС" (Харків), "Київприлад" (Київ), "Хартрон-ЮКОМ" (Запоріжжя), "ЧЕЗАРА", "РАПІД" (Чернігів) та iн", - йдеться у повідомленні.

PH "Антарес" вивела на орбіту вантажний корабель Cygnus, який повинен доставити на Міжнародну космічну станцію 3350 кг корисного вантажу, що складається з обладнання, необхідного для роботи на станції. Слід відзначити, що це максимальний вантаж, який виводиться на орбіту за всі попередні місії. Вантажний корабель цієї місії – S.S. Gene Cernan Cygnus – названо на честь астронавта Юджина "Джина" Сернана.

З низької паркувальної орбіти корабель Cygnus здійснить маневр перельоту на орбіту МКС для стикування. Після стикування та розгрузки Cygnus вперше буде використано як прибудову орбітальної лабораторії для проведення експериментів, демонструючих можливості системи Space Tango та Tangolab для наукових досліджень в умовах низької гравітації.

Відстикування Cygnus від МКС відбудеться через два тижні, після чого від нього буде відокремлено 14 мікросупутників Cubsats. На цьому місію буде завершено, а Cygnus виконає безпечний спуск в атмосферу Землі та зруйнується над Тихим океаном.

Це був сьомий пуск, який компанія Orbital АТК здійснила за контрактом з NASA. До кінця 2018 року планується здійснити два пуски ракет-носіїв "Антарес".

Як повідомляв УНН, ракету-носій з українським двигуном запустили з космодрому у Французькій Гвіані.