В США задержали подозреваемого в убийстве гендиректора компании медицинского страхования-СМИ
Киев • УНН
В Пенсильвании задержали 26-летнего Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. При задержанном нашли оружие, маску и "манифест" против корпоративной Америки.
В американском штате Пенсильвания в понедельник задержали мужчину, которого подозревают в убийстве генерального директора одной из крупнейших американских компаний, занимающихся медицинским страхованием, Брайана Томпсона. Об этом сообщают CNN, BBC, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что подозреваемого среди клиентов узнал работник Mcdonald's и вызвал полицию. Сотрудники полиции идентифицировали мужчину, как 26-летнего Луиджи Манджоне.
С собой у него было" несколько предметов, связывающих его с инцидентом", в частности маска и огнестрельное оружие. Также полицейские нашли несколько удостоверений личности - одно с настоящим именем, другое поддельное. В частности, при себе у него были американский паспорт и поддельное удостоверение личности штата Нью-Джерси, которое использовали для регистрации в хостеле в Нью-Йорке, где подозреваемого заметили перед стрельбой.
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Полиция также утверждает, что при себе у него был рукописный "трехстраничный манифест", который проливает свет на его "мотивы и мышление" и свидетельствует, что он, "похоже, испытывает неприязнь к корпоративной Америке".
В профиле Манджоне в Linkedin говорится, что он работал инженером по обработке данных в TrueCar, цифровом сайте розничной торговли новыми и старыми автомобилями.
Напомним
Брайан Томпсон, генеральный директор UnitedHealthcare, был смертельно ранен в грудь в центре Манхэттена во время ежегодной конференции инвесторов. Нападающий несколько раз выстрелил в директора с близкого расстояния и скрылся.