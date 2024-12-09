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В США задержали подозреваемого в убийстве гендиректора компании медицинского страхования-СМИ

В США задержали подозреваемого в убийстве гендиректора компании медицинского страхования-СМИ

Киев  •  УНН

 • 1242 просмотра

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В Пенсильвании задержали 26-летнего Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве гендиректора UnitedHealthcare Брайана Томпсона. При задержанном нашли оружие, маску и "манифест" против корпоративной Америки.

В американском штате Пенсильвания в понедельник задержали мужчину, которого подозревают в убийстве генерального директора одной из крупнейших американских компаний, занимающихся медицинским страхованием, Брайана Томпсона. Об этом сообщают CNN, BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что подозреваемого среди клиентов узнал работник Mcdonald's и вызвал полицию. Сотрудники полиции идентифицировали мужчину, как 26-летнего Луиджи Манджоне.

С собой у него было" несколько предметов, связывающих его с инцидентом", в частности маска и огнестрельное оружие. Также полицейские нашли несколько удостоверений личности - одно с настоящим именем, другое поддельное. В частности, при себе у него были американский паспорт и поддельное удостоверение личности штата Нью-Джерси, которое использовали для регистрации в хостеле в Нью-Йорке, где подозреваемого заметили перед стрельбой.

Из окна отеля на Манхэттене выбросился основатель билетного сервиса Fandango Майкл Клайн18 июл. 2024, 09:44 • 14587 просмотров

Полиция также утверждает, что при себе у него был рукописный "трехстраничный манифест", который проливает свет на его "мотивы и мышление" и свидетельствует, что он, "похоже, испытывает неприязнь к корпоративной Америке".

В профиле Манджоне в Linkedin говорится, что он работал инженером по обработке данных в TrueCar, цифровом сайте розничной торговли новыми и старыми автомобилями.

Напомним

Брайан Томпсон, генеральный директор UnitedHealthcare, был смертельно ранен в грудь в центре Манхэттена во время ежегодной конференции инвесторов. Нападающий несколько раз выстрелил в директора с близкого расстояния и скрылся.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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