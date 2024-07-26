Программа Госдепартамента США Вознаграждения за справедливость (RFJ) объявила о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить местонахождение хакера из КНДР. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила пресс-служба Госдепа, передает УНН.

Детали

По данным американских правоохранителей, речь идет о Рим Чон Хёке - гражданине Северной Кореи, который, предположительно, связан с хакерской кибергруппировкой под названием Andariel.

Как отмечают в Госдепе, группировку контролирует Главное разведывательное бюро КНДР, которое занимается преступной кибердеятельностью. Andariel пытается атаковать иностранные компании, государственные учреждения и оборонный сектор.

В частности, группировка занималась взломом компьютерных систем американских больниц и медицинских учреждений, а также установкой программ-вымогателей и вымогательством выкупа.

«Откупные» средства хакеры использовали для финансирования своих киберопераций против правительственных учреждений США, а также американских и иностранных оборонных подрядчиков.

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