Киев • УНН
Госдеп США объявил вознаграждение в $10 млн за данные о местонахождении хакера из КНДР Рим Чон Хёка. Он связан с группировкой Andariel, атакующей иностранные компании и учреждения.
Программа Госдепартамента США Вознаграждения за справедливость (RFJ) объявила о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить местонахождение хакера из КНДР. Об этом в четверг, 25 июля, сообщила пресс-служба Госдепа, передает УНН.
Детали
По данным американских правоохранителей, речь идет о Рим Чон Хёке - гражданине Северной Кореи, который, предположительно, связан с хакерской кибергруппировкой под названием Andariel.
Как отмечают в Госдепе, группировку контролирует Главное разведывательное бюро КНДР, которое занимается преступной кибердеятельностью. Andariel пытается атаковать иностранные компании, государственные учреждения и оборонный сектор.
В частности, группировка занималась взломом компьютерных систем американских больниц и медицинских учреждений, а также установкой программ-вымогателей и вымогательством выкупа.
«Откупные» средства хакеры использовали для финансирования своих киберопераций против правительственных учреждений США, а также американских и иностранных оборонных подрядчиков.
російські хакери атакували українські Телеграм-канали, зламавши сервіс FleepBot21 июля 2024, 10:59 • 40254 просмотра