Массовые публикации сообщений провокационного характера были зафиксированы 21 июля в ряде известных украинских Телеграмм-каналов. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 21 июля были зафиксированы массовые публикации сообщений провокационного характера в ряде известных украинских телеграмм-каналов, которые использовали программное обеспечение FleepBot для размещения новостей.

По информации из открытых источников, хакеры взломали сервис автоматизации публикации постов FleepBot, который разработан и принадлежит компании из РФ, и начали делать посты в телеграмм-каналах от имени владельцев.

Для устранения проблемы в Службе рекомендуем удалить бота FleepBot из администраторов канала.

Хотели бы очередной раз подчеркнуть опасность применения любых программных средств страны-агрессора, и необходимости тщательно проверять происхождение ПО перед его применением - говорится в сообщении.

Напомним

Украинская разведка и киберволонтеры атаковали около 100 российских сайтов. 39 из них до сих пор не работают. Речь идет о компаниях, обслуживающих российский государственный сектор, который участвует в войне против Украины.

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