В среду в Украине снова не планируют выключать свет - «Укрэнерго»
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 18 сентября в Украине не планируется применять графики стабилизационных отключений электроэнергии. Энергетики призвали украинцев экономно использовать электроэнергию в вечерние часы пикового потребления.
В среду, 18 сентября, в Украине не прогнозируется применение графиков стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 18 сентября, меры ограничения не прогнозируются
Энергетики также призвали украинцев максимально экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы максимального потребления.
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