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У середу в Україні знову не планують вимикати світло - "Укренерго"

У середу в Україні знову не планують вимикати світло - "Укренерго"

Київ • УНН

 • 26648 перегляди

НЕК "Укренерго" повідомила, що 18 вересня в Україні не планується застосовувати графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Енергетики закликали українців економно використовувати електроенергію у вечірні години пікового споживання.

У середу, 18 вересня, в Україні не прогнозується застосування графіків стабілізаційних відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Завтра, 18 вересня, заходи обмеження не прогнозуються

- йдеться в заяві компанії. 

Енергетики також закликали українців максимально ощадливо користуватись електроенергією у вечірні години максимального споживання.

Під атаки рф за добу потрапила енергетична інфраструктура у 5 областях - Міненерго17.09.24, 12:22 • 30935 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаЕкономіка

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