В Словении с понедельника усиливают карантин из-за вспышки COVID-19

Детали

С понедельника в Словении будут закрыты ночные клубы, а также запрещено проведение собраний. Общественные заведения — рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени.

Кроме того, в магазины на каждые 10 квадратных метров торговой площади разрешено находиться только одному посетителю. При проведении культурных и спортивных мероприятий рассадка зрителей и болельщиков должна производиться в “шахматном” порядке, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

При этом, власти заявили, что тканевые маски с понедельника не признаются — разрешаются только медицинские и респираторы класса защиты FFP2.

Сообщается, для посещения общественных мест людям старше 12 лет понадобится документ о полной COVID-вакцинации, отрицательный результат теста либо же справка о выздоровлении, срок которой не превышает шести месяцев.

Добавим

На фоне всплеска коронавирусной болезни сегодня стало известно о том, что Австрия усиливает карантин.



Уже с понедельника, 8 ноября, гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации, будет запрещено посещать общественные места — кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и участвовать в собраниях, где будет более 25 человек.