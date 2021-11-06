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В Словении с понедельника усиливают карантин из-за вспышки COVID-19

Киев • УНН

 • 14058 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Словения с понедельника усиливает карантинные ограничения из-за всплеска коронавирусной инфекции в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство STA.

В Словении с понедельника усиливают карантин из-за вспышки COVID-19

Детали

С понедельника в Словении будут закрыты ночные клубы, а также запрещено проведение собраний. Общественные заведения — рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей до 22:00 по местному времени.

Кроме того, в магазины на каждые 10 квадратных метров торговой площади разрешено находиться только одному посетителю. При проведении культурных и спортивных мероприятий рассадка зрителей и болельщиков должна производиться в “шахматном” порядке, а заполняемость залов и трибун не должна превышать 50%.

При этом, власти заявили, что тканевые маски с понедельника не признаются — разрешаются только медицинские и респираторы класса защиты FFP2.

Сообщается, для посещения общественных мест людям старше 12 лет понадобится документ о полной COVID-вакцинации, отрицательный результат теста либо же справка о выздоровлении, срок которой не превышает шести месяцев.

Добавим

На фоне всплеска коронавирусной болезни сегодня стало известно о том, что Австрия усиливает карантин.

Уже с понедельника, 8 ноября, гражданам, не прошедшим полный курс вакцинации, будет запрещено посещать общественные места — кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и участвовать в собраниях, где будет более 25 человек.

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