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У Словенії з понеділка посилюють карантин через спалах COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Словенія з понеділка посилює карантинні обмеження через спалах коронавірусної інфекції в країні. Про це УНН повідомляє з посиланням на агентство STA.

У Словенії з понеділка посилюють карантин через спалах COVID-19

Деталі

З понеділка в Словенії будуть закриті нічні клуби, а також заборонено проведення зборів. Громадські заклади — ресторани і кафе зможуть обслуговувати відвідувачів до 22:00 за місцевим часом.

Крім того, в магазини на кожні 10 квадратних метрів торгової площі дозволено перебувати тільки одному відвідувачу. При проведенні культурних і спортивних заходів розсадка глядачів і вболівальників повинна проводитися в “шаховому” порядку, а заповнюваність залів і трибун не повинна перевищувати 50%.

При цьому, влада заявила, що тканинні маски з понеділка не визнаються — дозволяються тільки медичні та респіратори класу захисту FFP2.

Повідомляється, для відвідування громадських місць людям старше 12 років знадобиться документ про повну вакцинацію, негативний результат тесту або ж довідка про одужання, термін якої не перевищує шести місяців.

Додамо

На фоні спалаху коронавірусної хвороби сьогодні стало відомо про те, що Австрія посилює карантин.

Вже з понеділка, 8 листопада, громадянам, які не пройшли повний курс вакцинації, буде заборонено відвідувати громадські місця — кафе, ресторани, перукарні, готелі і брати участь у зборах, де буде більше 25 осіб.

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